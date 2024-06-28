Харківська меблева компанія поповнила бюджет рф на 140 млн рублів: СБУ затримала керівників підприємства — Finance.ua

Харківська меблева компанія поповнила бюджет рф на 140 млн рублів: СБУ затримала керівників підприємства Сьогодні 13:30 — Кримінал

Служба безпеки України затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з рф під час повномасштабної війни. Фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами рф. Зокрема йдеться про підсанкційні ПАТ «Сбєрбанк» і АТ «Тінькофф».

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За матеріалами провадження, лише протягом 2022−2023 років зловмисники поповнили бюджет росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала як податки і збори.

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Як свідчать матеріали розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території росії та Близького Сходу.

Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії виявили комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Стосовно інших фігурантів, які переховуються за кордоном, у тому числі на території рф, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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