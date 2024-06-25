На Закарпатті викрили мера та голову райради, які влаштували продаж ділянки в центрі міста за заниженою ціною — Finance.ua

На Закарпатті викрили мера та голову райради, які влаштували продаж ділянки в центрі міста за заниженою ціною Сьогодні 11:45 — Кримінал

На Закарпатті викрили мера та голову райради, які влаштували продаж ділянки в центрі міста за заниженою ціною

Правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради одного з міст Закарпатської області, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем для продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України ( НАБУ ), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі ( САП ) та Службі безпеки України ( СБУ ).

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Організатором схеми, за словами правоохоронців, став саме голова районної ради, який є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі Закарпаття. В минулому його двічі обирали народним депутатом, зокрема від забороненої «Партії регіонів».

Як встановили слідчі, міський голова забезпечив ухвалення рішення на сесії міськради про продаж ділянки площею понад 3 га в центрі міста за заниженою в майже 9 разів ціною. Покупцем виявилося приватне товариство, підконтрольне голові районної ради.

Щоб отримати експертну грошову оцінку із заниженою вартістю ділянки, власникам компанії-оцінювачки надали хабар. Унаслідок цього землю з ринковою вартістю 84,6 млн гривень продали усього за 9,6 млн гривень.

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Крім того, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству, підконтрольному голові райради, розтермінування платежу на 6 місяців.

Наразі міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради затримали. Їм та двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу готують підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368−4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

hromadske За матеріалами:

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