НАБУ і САП викрили експосадовця МВС у закупівлях за завищеними цінами на 16 млн гривень — Finance.ua
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НАБУ і САП викрили експосадовця МВС у закупівлях за завищеними цінами на 16 млн гривень

Кримінал
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НАБУ і САП викрили експосадовця МВС у закупівлях за завищеними цінами на 16 млн гривень
НАБУ і САП викрили експосадовця МВС у закупівлях за завищеними цінами на 16 млн гривень
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в розкраданні майна колишньому керівнику державної установи Міністерства внутрішніх справ та ще двом особам.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
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«НАБУ і САП викрили схему заволодіння державними коштами при закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами», — сказано в повідомленні.
Серед підозрюваних — екскерівник держустанови МВС, власник та директорка приватного підприємства. Їх дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
За даними слідства, у 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн.
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Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі.
Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.
Директорку підприємства затримано, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 3 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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