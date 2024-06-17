Колишніх посадовців «Київзеленбуд» підозрюють у розкраданні понад мільйона гривень — Finance.ua

Колишніх посадовців «Київзеленбуд» підозрюють у розкраданні понад мільйона гривень Сьогодні 09:47 — Кримінал

Колишніх посадовців «Київзеленбуд» підозрюють у розкраданні понад мільйона гривень

Правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» за розтрату державних коштів на суму понад 1,3 мільйона гривень під час капітального ремонту скверу у столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, між КО «Київзеленбуд» та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір підряду на виконання робіт об’єкту: «Капітальний ремонт скверу на вул. Симиренка між будинками № 5-В та № 7-А Святошинському районі». У цьому сквері є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття, втім не зробили цього.

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У подальшому, на той час заступник начальника управління з капітальних вкладень, достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, підписав акти виконаних робіт, а начальник відділу інженерного супроводження та технічного нагляду своїм підписом засвідчив достовірність та повноту виконаних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму понад 1 млн 300 тис. гривень.

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