У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів — Finance.ua

У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів Сьогодні 20:39 — Кримінал

У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів, Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали 22-річного працівника банку, який виніс з установи в рюкзаку 400 тисяч доларів. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення від охоронців однієї зі столичних фінансових установ про те, що вони виявили нестачу великої суми грошей.

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Співробітники поліції, прибувши на місце події, з’ясували, що до зникнення коштів причетний 22-річний працівник банку.

Виявилось, що під час чергової процедури обліку, підозрюваний скористався моментом й заховав до свого рюкзака 4 пакунки валюти готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше, у той же день, в ході перерахунку інші співробітники банку виявили нестачу на суму близько 16 млн гривень.

Слідчі затримали зловмисника та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють місцезнаходження викрадених коштів.

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