У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів — Finance.ua

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У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів

Кримінал
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У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів
У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів, Фото: Національна поліція
У Києві правоохоронці затримали 22-річного працівника банку, який виніс з установи в рюкзаку 400 тисяч доларів. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Києві.
Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення від охоронців однієї зі столичних фінансових установ про те, що вони виявили нестачу великої суми грошей.
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Співробітники поліції, прибувши на місце події, з’ясували, що до зникнення коштів причетний 22-річний працівник банку.
Виявилось, що під час чергової процедури обліку, підозрюваний скористався моментом й заховав до свого рюкзака 4 пакунки валюти готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше, у той же день, в ході перерахунку інші співробітники банку виявили нестачу на суму близько 16 млн гривень.
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Слідчі затримали зловмисника та повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють місцезнаходження викрадених коштів.
За матеріалами:
Finance.ua
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