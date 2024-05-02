У Києві затримали псевдобізнесменів, які за фальшивими документами хотіли отримати в банку кредит на 25 млн грн — Finance.ua

У Києві затримали псевдобізнесменів, які за фальшивими документами хотіли отримати в банку кредит на 25 млн грн Сьогодні 17:38 — Кримінал

У Києві затримали псевдобізнесменів, які за фальшивими документами хотіли отримати в банку кредит на 25 млн грн, Фото: gp.gov.ua

У Києві затримали псевдоагробізнесменів, які за підробленими документами намагалися отримати 25 млн грн кредиту в банку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Викрито та повідомлено про підозру трьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України)», — сказано в повідомлення.

Деталі слідства

За даними слідства, підозрювані за попередньою змовою між собою, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів. Для цього вони підшукали товариство, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур.

Фото: gp.gov.ua

Далі підозрювані звернулись до банку, надавши підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видавали їх за надійних позичальників.

На засіданні кредитного комітету «агробізнесмени» представили товариство, як успішний агропромисловий бізнес та отримали кредит на 4 млн грн. Вони не мали наміру його повертати та розпорядились ним на власний розсуд.

Пізніше підозрювані знову звернулись до банку за кредитом і отримали погодження вже на 25 млн грн.

Фото: gp.gov.ua

«Псевдобізнесменам ошукати банк не дали правоохоронці, затримавши їх на гарячому. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави», — повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень. Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.

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