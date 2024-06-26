Ексдиректора харківського оборонного заводу викрили на розкраданні коштів — Finance.ua
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Ексдиректора харківського оборонного заводу викрили на розкраданні коштів

Кримінал
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Ексдиректора харківського оборонного заводу викрили на розкраданні коштів
Ексдиректора харківського оборонного заводу викрили на розкраданні коштів
Викрито ексдиректора харківського оборонного підприємства, який розкрадав державні кошти на ремонті військової техніки.
Про це 26 червня повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.
Зазначається, що влітку 2022 року тоді чинний очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення.
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За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення.
До протиправної оборудки директор заводу залучив ще двох осіб: свого підлеглого — начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.
«Зловмисники домовились, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони будуть закуповувати відремонтовані», — заявили в СБУ.
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Натомість такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору.
Директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання зі свого боку підписували документи про прийомку завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектуючих до складальних цехів.
Ініційована Службою безпеки судова товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.
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Ексдиректору державного підприємства, а також двом іншим учасникам оборудки, повідомлено про підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
За такий злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.
Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору — тримання під вартою, іншим — цілодобовий домашній арешт.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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