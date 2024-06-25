Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні — Finance.ua

Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні Сьогодні 19:15 — Кримінал

Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні, Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам комунального підприємства «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради та трьом підприємцям.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Комунальникам та підприємцям інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

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За даними слідства, посадовці комунального підприємства, залучивши фізичних осіб-підприємців, налагодили схему розкрадання бюджетних коштів під час експлуатації паркувальних майданчиків у м. Дніпро.

Як йдеться в повідомленні, використовуючи підроблені документи, підозрювані зменшували вказану в договорах площу місць для паркування. Це призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів.

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Своїми протиправними діями підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на 5,8 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків вилучено документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Економічна Правда За матеріалами:

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