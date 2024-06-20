На Волині розкрили мільйонні махінації на ремонті оборонних об’єктів — Finance.ua

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На Волині розкрили мільйонні махінації на ремонті оборонних об’єктів

Кримінал
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На Волині розкрили мільйонні махінації на ремонті оборонних об’єктів
На Волині розкрили мільйонні махінації на ремонті оборонних об’єктів, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань викрило начальника квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директора приватного підприємства, які обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ уклав 4 договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, що використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. На ці роботи було виділено субвенцію на майже 10 млн грн.
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Проте посадовець з підрядником вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані: завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало.
Начальник КЕВ підписував сфальсифіковані акти виконаних робіт, після чого кошти надходили на рахунки підприємства. Через такі махінації місцевому бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.
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Наразі начальнику КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Керівника підприємства підозрюють у службовому підробленні та привласненні майна (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
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