Голова ДФС отримав рекордний хабар на 21 млн євро: у НАБУ розкрили схему легалізації — Finance.ua

Голова ДФС отримав рекордний хабар на 21 млн євро: у НАБУ розкрили схему легалізації Сьогодні 06:04 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратур викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 — 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Про підозру повідомили близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України) та раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

Деталі слідства

Протягом грудня 2015 — березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

Протягом травня 2017 — квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва.

Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022−2023 рр.

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Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні — серпні 2018 року — ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Інфографіка: НАБУ та САП

Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.

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