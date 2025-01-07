У Мін’юсті розповіли, скільки стягнули активів із підсанкційних осіб за 2024 рік — Finance.ua

У Мін’юсті розповіли, скільки стягнули активів із підсанкційних осіб за 2024 рік Сьогодні 07:04

У Мін’юсті розповіли, скільки стягнули активів із підсанкційних осіб за 2024 рік

Протягом 2024 року Департамент санкційної політики Мін’юсту подав 27 позовів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Загалом із травня 2022 року до ВАКС подали 65 таких позовів.

Як заявили у Мін’юсті, торік ВАКС ухвалив 23 рішення, якими позовні вимоги Мін’юсту задоволені. Санкції торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема наближених до керівництва росії олігархів, бізнесменів, зрадників та представників російського ВПК.

У дохід держави стягнуто активи підсанкційних осіб:

грошові кошти та ОВДП на суму понад екв. 2,5 млрд грн;

права вимоги до компанії-власника ТЦ «Оушен Плаза» за кредитним договором у сумі понад екв. 9 млрд грн та договорами забезпечення;

165 000 тонн залізорудної продукції вартістю орієнтовно 2 млрд грн;

корпоративні права 37 компаній;

великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская»;

7 повітряних суден, авіадвигуни та авіазапчастини;

більше 70 об’єктів нерухомості;

26 одиниць рухомого майна та майнові права;

більше 340 одиниць зброї.

«Ми створили чіткий алгоритм дій для опрацювання кожного рішення РНБО, кожної особи, до якої застосовано санкцію блокування. При виявленні на території України активів таких осіб та за умови наявності підстав для застосування санкції стягнення — Департамент санкційної політики готує відповідні позови, які розглядає ВАКС. Застосування санкції у виді стягнення активів — це контрзахід, співмірна відповідь на поведінку підсанкційного суб’єкта, який в той чи інший спосіб підтримує агресію рф проти України», — зазначила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

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Окрім судової роботи, у 2024 Мін’юст розробив низку законодавчих змін у сфері санкційної політики. Зокрема, підготували законопроєкт, який встановлює відповідальність за порушення санкцій, та проєкт постанови КМУ щодо взаємодії державних органів при обміні інформацією щодо досудового врегулювання та/або оскарження в іших країнах застосованих до особи санкцій.

Також розробили та ухвалили зміни до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» у частині розкриття Мін’юсту банківської таємниці (в рамках санкційних справ) та ЗУ «Про санкції» у частині механізму управління стягнутими санкційними активами.

Протягом 2024-го проінформували МЗС та Офіс генпрокурора (у рамках TaskForceUA) про активи підсанкційних осіб, що знаходяться/зареєстровані в іноземних юрисдикціях, з метою блокування таких активів. Також розпочали роботу щодо можливості визнання та виконання рішення ВАКС про застосування санкції стягнення активів в дохід держави стосовно активів підсанкційних осіб, що знаходяться в інших юрисдикціях.

У планах на 2025-й є вдосконалення законодавства щодо криміналізації відповідальності за обхід санкцій, формування доказової бази та подання нових позовів до ВАКС, а також вирішення питання захисту права власності непідсанкційних співвласників під час застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

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