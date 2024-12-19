Дерипаска, Росбанк та Тінькофф-банк програли суди щодо зняття санкцій ЄС — Finance.ua
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Дерипаска, Росбанк та Тінькофф-банк програли суди щодо зняття санкцій ЄС

Фондовий ринок
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Дерипаска, Росбанк та Тінькофф-банк програли суди щодо зняття санкцій ЄС
Дерипаска, Росбанк та Тінькофф-банк програли суди щодо зняття санкцій ЄС
Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 18 грудня, відхилив позови російського бізнесмена Олега Дерипаски, Росбанку та Тінькофф-банку, які оскаржували санкції, введені проти них у звʼязку з агресією росії проти України.
Про це пише Deutsche Welle.
Суд ЄС залишив під санкціями Дерипаску та два російські банки.
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Усі три апеляції були відхилені за всіма пунктами, включаючи вимогу Дерипаски компенсувати йому моральні збитки від санкцій виплатою €1 млн.
Росбанк і Тінькофф-банк предʼявили суду низку пунктів, серед яких — відсутність зазначення причин санкцій, помилка в оцінці фактів, зловживання Радою ЄС своїми повноваженнями, порушення принципу пропорційності, порушення принципу рівності та недискримінації тощо.
Дерипаска у 2022 році опинився під санкціями ЄС за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а потім у 2024 — підпав під санкції за обхід попередніх санкцій та матеріальну підтримку російського уряду.
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У вересні 2022 року Мінʼюст США звинуватив Дерипаску в порушенні санкційного режиму, що є кримінальним злочином. За матеріалами звинувачення, олігарх користувався майном на території США, а його подруга двічі приїжджала до США для народження його дітей. Дерипаска оцінював втрати від введених проти нього санкцій у $7,5 млрд. Він заперечує звинувачення на свою адресу та оскаржив у суді внесення його до санкційного списку.
Дерипаска також перебуває під санкціями України.
За матеріалами:
Forbes.ua
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