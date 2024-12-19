Дерипаска, Росбанк та Тінькофф-банк програли суди щодо зняття санкцій ЄС — Finance.ua

Дерипаска, Росбанк та Тінькофф-банк програли суди щодо зняття санкцій ЄС Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Дерипаска, Росбанк та Тінькофф-банк програли суди щодо зняття санкцій ЄС

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 18 грудня, відхилив позови російського бізнесмена Олега Дерипаски, Росбанку та Тінькофф-банку, які оскаржували санкції, введені проти них у звʼязку з агресією росії проти України.

Про це пише Deutsche Welle.

Суд ЄС залишив під санкціями Дерипаску та два російські банки.

Усі три апеляції були відхилені за всіма пунктами, включаючи вимогу Дерипаски компенсувати йому моральні збитки від санкцій виплатою €1 млн.

Росбанк і Тінькофф-банк предʼявили суду низку пунктів, серед яких — відсутність зазначення причин санкцій, помилка в оцінці фактів, зловживання Радою ЄС своїми повноваженнями, порушення принципу пропорційності, порушення принципу рівності та недискримінації тощо.

Дерипаска у 2022 році опинився під санкціями ЄС за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а потім у 2024 — підпав під санкції за обхід попередніх санкцій та матеріальну підтримку російського уряду.

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У вересні 2022 року Мінʼюст США звинуватив Дерипаску в порушенні санкційного режиму, що є кримінальним злочином. За матеріалами звинувачення, олігарх користувався майном на території США, а його подруга двічі приїжджала до США для народження його дітей. Дерипаска оцінював втрати від введених проти нього санкцій у $7,5 млрд. Він заперечує звинувачення на свою адресу та оскаржив у суді внесення його до санкційного списку.

Дерипаска також перебуває під санкціями України.

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