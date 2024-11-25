Компанія під санкціями РНБО отримала 2,6 млрд грн доходу — Finance.ua

Компанія під санкціями РНБО отримала 2,6 млрд грн доходу Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Компанія під санкціями РНБО отримала 2,6 млрд грн доходу

Під санкціями РНБО перебувають 184 компанії в Україні. Найбільше таких бізнесів у Києві, Одесі та Львові. Найчастіше ці компанії займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами.

Про це повідомляє Опендатабот.

Більшість компаній з’явилися у санкційному списку після серії оновлень списків у 2024 році. Тож цьогоріч таких бізнесів побільшало майже втричі: на 119 компаній. Натомість найменше компаній додалося до санкційного переліку у 2023 році — всього 10 (5.4%).

Кожна друга компанія від загальної кількості перебуватиме під санкціями до 2027 року. Ще 19.4% або 36 бізнеси вийдуть з під обмежень не раніше 2034 року. На безстроковому терміні санкцій перебуває 15.1% або 28 компаній.

Інфографіка: Опендатабот

Серед цих бізнесів найбільше представників оптової торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами — 61 компанія (33.2%). Ще 10.3% займаються спеціалізованими будівельними роботами — 19 підприємств.

Трійку ділять виробництво кіно та будівництво споруд — по 7 компаній або 3.8%.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше бізнесів під санкціями перебуває у Києві — загалом їх 102. Значно менше компаній налічується в Одеській області — 17 або 9.2%. До лідерів за кількістю підприємств також увійшла Львівська область — 13 або 7.1%.

Інфографіка: Опендатабот

Серед підсанкційних компаній трійка лідерів за доходом у 2023 році така:

Паріматч — 2,6 млрд грн;

Колден Фандс — 223 млн грн;

Високовольтний союз-РЗВА — 120 млн грн.

Покинути санкційний список можна лише за підписання відповідного рішення РНБО Президентом України або якщо термін дії санкцій проти підприємства вичерпався та їх не поновили. Найдохіднішими бізнесами, які вже покинули санкційний список, є:

М.С.Л. — 346 млн грн;

Патріот — 4,8 млн грн;

ФОСАГРО-Україна — 4,7 млн грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи. Серед них — колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

12 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 15 громадян росії та понад 100 компаній з рф та білорусі.

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