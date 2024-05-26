У лоукостері Ryanair заявили, що ціни на квитки влітку будуть нижчими, ніж очікувалося — Finance.ua

У лоукостері Ryanair заявили, що ціни на квитки влітку будуть нижчими, ніж очікувалося Сьогодні 17:09 — Фондовий ринок

У лоукостері Ryanair заявили, що ціни на квитки влітку будуть нижчими, ніж очікувалося

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що вартість польотів на крилах його авіакомпанії в пік літнього сезону буде нижчою, ніж очікувалося.

Про це пише Financial Times.

Як зазначає О’Лірі, попит на польоти цього літа виявився «позитивним», а «нещодавні ціни виявилися м’якшими, ніж ми очікували».

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Якщо раніше він прогнозував, що в пік відпусток тарифи зростуть у середньому на 10%, то тепер очікує, що вони залишаться на тому ж рівні або «трохи перевищать» ціни минулого літа.

Як зазначає видання, прогноз з’явився після того, як Ryanair повідомила про 34-відсотковий стрибок прибутку після сплати податків — до 1,9 млрд євро за 12 місяців із березня 2023 по березень 2024 року.

Авіакомпанія не надала прогнозів на поточний фінансовий рік, але очікує, що кількість пасажирів збільшиться на 8% і становитиме від 198 до 200 мільйонів.

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«Фінансовий рік багато в чому залежатиме від запобігання несприятливим подіям у 2025 фінансовому році, таким як війни в Україні та на Близькому Сході, великі збої в управлінні повітряним рухом або подальші затримки поставок Boeing», — заявив О’Лірі.

Видання нагадує, що амбітні плани з розширення Ryanair були підірвані затримками поставок нових літаків через проблеми на стороні виробника.

Авіакомпанія заявила, що до кінця липня у неї очікується нестача 23 літаків Boeing 737 Max, і попередила, що «зберігається ризик подальшого скорочення поставок Boeing».

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair у травні запускає нові недорогі рейси з популярних міст Європи.

Доступні рейси:

Будапешт — Ліверпуль з 28 жовтня. Рейс відбуватиметься 2 рази на тиждень;

Барселона — Копенгаген з 29 жовтня — 4 рази на тиждень;

Бірмінгем — Пловдив з 2 листопада — 1 раз на тиждень;

Меммінген — Манчестер з 2 листопада — 1 раз на тиждень;

Белфаст — Каунас з 27 жовтня 2024 року — 2 рази на тиждень;

Франкфурт Хан — Софія з 27 жовтня — 3 рази на тиждень;

Париж Бове — Рованіемі з 28 жовтня — 2 рази на тиждень;

Бірмінгем — Лодзь з 28 жовтня — 2 рази на тиждень.

УНІАН За матеріалами:

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