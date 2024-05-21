Авіакомпанія Ryanair зафіксувала рекордний річний прибуток — Finance.ua

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Авіакомпанія Ryanair зафіксувала рекордний річний прибуток

Світ
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Авіакомпанія Ryanair зафіксувала рекордний річний прибуток
Авіакомпанія Ryanair зафіксувала рекордний річний прибуток
Бюджетний авіаперевізник Ryanair повідомив про свій найкращий річний прибуток, оскільки зростання пасажиропотоку і доходів компенсувало різке збільшення операційних витрат.
Про це повідомляє CNBC
Компанія, що базується в Дубліні, повідомила, що прибуток після оподаткування за весь рік до березня 2024 року підскочив на 34% до 1,92 мільярда євро (2,09 мільярда доларів США), тоді як дохід зріс на 25% в річному обчисленні до 13,44 мільярда євро.
Авіакомпанія обслужила 184 мільйони пасажирів, що на 23% більше, ніж до пандемії Covid. Збільшення кількості перевезень і підвищення тарифів допомогли Ryanair подолати різке зростання витрат: операційні витрати зросли на 24% у річному обчисленні, а витрати на авіаційне паливо злетіли на 32%.
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Ryanair також оголосив про програму викупу акцій на суму 700 мільйонів євро, яка, за словами фінансового директора Ніла Сорахана, відображає «дуже сильний» баланс.
«Наші пріоритети були дуже важливими: відновити оплату праці наших співробітників після Covid, забезпечити підвищення заробітної плати, погасити борг», — сказав Сорахан в інтерв'ю програмі «Squawk Box Europe» на CNBC.
«Ми погашали облігації, на кінець минулого року у нас було 1,4 мільярда готівки брутто на кінець минулого року, і саме тому рада директорів тепер впевнена, що на додаток до звичайної дивідендної програми, ми зможемо повернути 700 мільйонів акціонерам».
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За матеріалами:
Економічна Правда
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