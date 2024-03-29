У латвійській airBaltic повідомили, коли зможуть відновити польоти в Україну — Finance.ua
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У латвійській airBaltic повідомили, коли зможуть відновити польоти в Україну

Фондовий ринок
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У латвійській airBaltic повідомили, коли зможуть відновити польоти в Україну
У латвійській airBaltic повідомили, коли зможуть відновити польоти в Україну
Латвійська національна авіакомпанія airBaltic, щойно дозволить безпекова ситуація, почне виконувати з України польоти до Риги, Вільнюса і Таллінна, а за три-шість місяців після відновлення польотів може розмістити в Києві п’ять власних літаків.
Про це розповів CEO airBaltic Мартін Гаусс в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
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«Ми прибули до Києва, щоб сказати — ми маємо чіткий план: тільки-но повітряний простір України буде відкрито, ми негайно розпочнемо польоти. На першому етапі виконуватимемо польоти з України до трьох країн Балтії, які з'єднані з багатьма містами Європи. Цього року airBaltic матиме 130 напрямків зі своїх баз у країнах Балтії. На другому етапі, через три-шість місяців після відновлення польотів, ми плануємо базувати в Києві літаки. Вони виконуватимуть перельоти до столичних і центральних аеропортів Європи», — заявив Гаусс.
За словами CEO airBaltic, на першому етапі буде налагоджено сполучення між Україною та Ригою в Латвії, Вільнюсом — у Литві, Таллінном — в Естонії. Планується сполучити три балтійські країни з аеропортами «Бориспіль» і «Львів» за умови, якщо вони будуть відкриті одночасно. В довгостроковій перспективі, через три-шість місяців після початку роботи, компанія не виключає розміщення в Україні п’яти власних літаків.
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Гаусс уточнив, що авіакомпанія хоче сама виконувати рейси, але також готова розглянути укладення кодшерингової угоди. До повномасштабного вторгнення партнером airBaltic в Україні були «Міжнародні авіалінії України», з якими компанія спільно оперувала на рейсах.
«Після повернення ми, звісно, будемо зацікавлені працювати і з іншими українськими авіаперевізниками. Загалом на сьогодні маємо кодшерингові угоди з 23 партнерами — це майже всі найбільші авіаперевізники: Lufthansa, British Airways, KLM, Air France, Emirates Airlines, Turkish Airlines», — сказав CEO airBaltic.
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З 2019 року airBaltic виконувала польоти з аеропортів «Бориспіль» і «Львів». За даними Мінвідновлення, компанія перевезла з України понад 300 тис. пасажирів. Літак цієї компанії останнім залишив аеродром «Борисполя» в лютому 2022 року, перед закриттям повітряного простору.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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