У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів — Finance.ua

У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів
У Львові розвиватимуть електромобільність та планують відмовитися від дизельних автобусів.
Таку програму затвердила Львівська міськрада на найближчі 10 років.
Програма передбачає:
- розвиток сталої мобільності;
- покращення системи громадського транспорту;
- реалізацію проєктів з відновлювальною енергетикою;
- створення інфраструктури зарядних станцій для електрокарів.
Які цілі планують реалізувати
Першочергово планується привести громадський транспорт у відповідність сучасним стандартам екологічності, енергоефективності та доступності.
Зокрема, у місті хочуть відмовитися від дизельних автобусів на всіх маршрутах як у комунальних перевізників, так і у приватних. Замість цього з’являться батарейні електробуси та з динамічним заряджанням.
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Друга ціль — розвиток транспортної інфраструктури. Серед іншого хочуть модернізувати фідерні кабельні лінії, тягові підстанції, колії, контактні мережі та корпуси депо.
Також до систем електротранспорту інтегруватимуть локальні електростанції з відновлюваних джерел.
Наступним кроком стане перехід сектору доставки товарів і посилок у місті на електричну енергію.
Також, за прикладом європейських міст, Львів планує впровадити шерингову електромобільність (спільне користування транспортними засобами).
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Останнім напрямом програми стане створення зарядних хабів, з пріоритетом для бізнес-користувачів, таксі й логістичного транспорту. Операторами станцій зможуть ставати як комунальні підприємства, так і приватні компанії.
Зазначається, що план розвитку електромобільності Львівської МТГ розроблений за сприяння німецької урядової організації GIZ, у межах міжнародного проєкту «TUMIVolt» та як частина реалізації Плану сталої міської мобільності.
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