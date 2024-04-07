У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів — Finance.ua

У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів Сьогодні 09:11 — Казна та Політика

У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів, Фото: turboday.com.ua

У Львові розвиватимуть електромобільність та планують відмовитися від дизельних автобусів.

Таку програму затвердила Львівська міськрада на найближчі 10 років.

Програма передбачає:

розвиток сталої мобільності;

покращення системи громадського транспорту;

реалізацію проєктів з відновлювальною енергетикою;

створення інфраструктури зарядних станцій для електрокарів.

Які цілі планують реалізувати

Першочергово планується привести громадський транспорт у відповідність сучасним стандартам екологічності, енергоефективності та доступності.

Зокрема, у місті хочуть відмовитися від дизельних автобусів на всіх маршрутах як у комунальних перевізників, так і у приватних. Замість цього з’являться батарейні електробуси та з динамічним заряджанням.

Друга ціль — розвиток транспортної інфраструктури. Серед іншого хочуть модернізувати фідерні кабельні лінії, тягові підстанції, колії, контактні мережі та корпуси депо.

Також до систем електротранспорту інтегруватимуть локальні електростанції з відновлюваних джерел.

Наступним кроком стане перехід сектору доставки товарів і посилок у місті на електричну енергію.

Також, за прикладом європейських міст, Львів планує впровадити шерингову електромобільність (спільне користування транспортними засобами).

Останнім напрямом програми стане створення зарядних хабів, з пріоритетом для бізнес-користувачів, таксі й логістичного транспорту. Операторами станцій зможуть ставати як комунальні підприємства, так і приватні компанії.

Зазначається, що план розвитку електромобільності Львівської МТГ розроблений за сприяння німецької урядової організації GIZ, у межах міжнародного проєкту «TUMIVolt» та як частина реалізації Плану сталої міської мобільності.

Хмарочос За матеріалами:

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