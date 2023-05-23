У Львові оновили графіки відключення світла на літо — Finance.ua

У Львові оновили графіки відключення світла на літо
У Львівській області енергетики вже розробили графіки відключень світла на літо. Їх можуть застосовувати через можливий дефіцит потужності.
Про це повідомляє пресслужба «Львівобленерго».
У компанії наголошують, що жодних розпоряджень від «Укренерго» про запровадження графіків відключень світла поки що немає. Але зараз на українських електростанціях триває масштабний ремонт, який дозволить підготуватись до наступного опалювального сезону. У такій ситуації окремі енергоблоки деякий час не зможуть виробляти електроенергію.
«Також цього літа обсяги робіт будуть більшими, ніж у попередні роки, через російські атаки минулої осені-зими на енергооб'єкти. Тому в літній період може виникнути дефіцит потужності в енергосистемі і, як наслідок, необхідність впровадження графіків», — пояснюють у «Львівобленерго».
У компанії уточнили, що графіки розроблені з урахуванням специфіки літнього періоду та прогнозованого дефіциту потужності.
Ознайомитись із графіками відключень світла для Львівської області можна за посиланням.
У разі введення графіків «Львівобленерго» обіцяє відразу повідомити про це на своєму сайті та в соцмережах.
Довідка Finance.ua:
- раніше в «Укренерго» заявляла, що для збереження балансу необхідне ощадливе споживання електроенергії у вечірні години, тому просить перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч.
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