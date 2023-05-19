"Укренерго" знову закликає економити електроенергію ввечері: які регіони залишаються без світла — Finance.ua

"Укренерго" знову закликає економити електроенергію ввечері: які регіони залишаються без світла Сьогодні 15:45 — Енергетика

В «Укренерго» заявили, що для для збереження балансу необхідне ощадливе споживання електроенергії у вечірні години, тому просить перенести використання електроенергії з вечірніх годин (19:00 до 22:00) на ранок, день, або ніч. Про це йдеться у заяві держкомпанії.

Там заявили, що чергова нічна атака росіян ракетами та дронами не призвела до пошкоджень магістральних мереж.

«Однак, сьогодні вдень обстрілами були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з електростанцій на сході.

Внаслідок обстрілів ворога також пошкоджень зазнають і розподільчі мережі у прифронтових та прикордонних областях. Триває їх відновлення. Водночас триває ремонтна кампанія на низці атомних та теплових електростанцій", — йдеться у звіті.

Які регіони залишаються без світла

Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено з десяток населених пунктів у п’яти областях. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, у Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла.

В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів. «Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково знеструмлено 1 населений пункт», — йдеться у повідомленні.

Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській областях. На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Крім цього зазначають, що у прифронтових та прикордонних територіях з рф триває терор.

Читайте також Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання

Триває ремонтна кампанія у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно.

Ворожі удари по енергоструктурі України

З жовтня 2022 року по квітень 2023 року росіяни запустили понад 820 крилатих і балістичних ракет по Україні, намагаючись знищити енергосистему України.В ніч з 17 на 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.

Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, понад 20 населених пунктів залишилися без світла.Станом на 18 травня «Укренерго» просило українців економити електроенергію, особливо у вечірні години. Повідомлялося, що Україна знову почала імпортувати електроенергію з Європи у денні години, щоб не допустити дефіциту і відключень споживачів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.