Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання — Finance.ua

Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання Сьогодні 20:43 — Енергетика

Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання

Ракетні атаки рф не завдали руйнувань магістральним мережам, але пошкоджені розподільчі мережі на Хмельниччині. Через обстріли є знеструмлення у 5 областях. Учора ввечері обмеження не застосовувалися, для покриття вечірнього піку задіяні всі наявні резерви потужності. Українців закликають економити електроенергію у вечірні години. При цьому сьогодні триватиме невеликий імпорт зі Словаччини.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«Вечірні та нічні масовані ракетні та дронові атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Водночас внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема на Хмельниччині. Також прикордонних та прифронтових територіях внаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлені низка споживачів на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі», — повідомили у компанії.

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Як зазначається, ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.

«Вчора при проходженні вечірнього піку обмеження споживання не застосовувались. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях», — вказали тим часом в Укренерго.

При цьому зазначається, що «наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття споживання».

«Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини», — повідомили в Укренерго.

Також вказано, що «в нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі».

«Водночас сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Ремонтна кампанія на електростанціях триває. Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00», — вказали в Укренерго.

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УНН За матеріалами:

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