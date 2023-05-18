Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання — Finance.ua
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Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання

Енергетика
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Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання
Україна розпочала імпорт електрики на тлі вечірніх піків споживання
Ракетні атаки рф не завдали руйнувань магістральним мережам, але пошкоджені розподільчі мережі на Хмельниччині. Через обстріли є знеструмлення у 5 областях. Учора ввечері обмеження не застосовувалися, для покриття вечірнього піку задіяні всі наявні резерви потужності. Українців закликають економити електроенергію у вечірні години. При цьому сьогодні триватиме невеликий імпорт зі Словаччини.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
«Вечірні та нічні масовані ракетні та дронові атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Водночас внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема на Хмельниччині. Також прикордонних та прифронтових територіях внаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлені низка споживачів на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі», — повідомили у компанії.
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Як зазначається, ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.
«Вчора при проходженні вечірнього піку обмеження споживання не застосовувались. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях», — вказали тим часом в Укренерго.
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При цьому зазначається, що «наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття споживання».
«Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини», — повідомили в Укренерго.
Також вказано, що «в нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі».
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«Водночас сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Ремонтна кампанія на електростанціях триває. Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00», — вказали в Укренерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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