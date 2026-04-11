У Києві зросте вартість евакуації авто
З 15 квітня приватні компанії у Києві підвищать вартість транспортування тимчасово затриманих автомобілів на спеціальні майданчики чи стоянки через зростання цін на пальне. Мінімальна вартість евакуації становитиме 1 680 грн.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Зазначається, що підприємці також ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.
Заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що тариф на такі послуги не є державно регульованим, а отже, міська влада не затверджує його розмір. Вартість таких послуг визначають безпосередньо суб’єкти господарювання, які їх надають.
У КМДА уточнили, що новий тариф приватних операторів буде таким самим, як і плата за евакуацію авто масою до 2 тонн, якщо її здійснює Національна поліція.
За словами Костянтина Усова, навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України: у Дніпрі вона варіюється від 2 110 до 2 410 грн, у Львові — від 1 862 до 2 638 грн.
Коли можуть евакуювати авто
Евакуація автомобілів застосовується переважно у випадках, коли хаотично припарковані автомобілі перешкоджають виїзду і заїзду з придомових територій, руху аварійного транспорту, бригад екстреної медичної допомоги та громадського транспорту, зокрема трамваїв і тролейбусів.
Читайте також
У КМДА наголошують, що це винятковий захід, спрямований на забезпечення безпеки дорожнього руху.
За даними міської інспекції з паркування, у 2025 році в Києві зафіксували майже 400 тисяч порушень правил зупинки, стоянки та паркування. При цьому евакуацію застосовували лише в одному випадку з восьми.
Також за темою
Subaru представила гібридний Forester Wilderness (фото)
Nissan відкликає електромобілі Leaf 2026 року через ризик займання під час стоянки
Mercedes-Benz випустить авто з кермом за принципом джойстика
Samsung припинить підтримку популярних смартфонів у 2026 році (фото)
В Ірландії тестують цифровий гаманець для підтвердження віку користувачів соцмереж