0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві зросте вартість евакуації авто

У Києві з 15 квітня подорожчає евакуація авто
У Києві з 15 квітня подорожчає евакуація авто, Фото: freepik
З 15 квітня приватні компанії у Києві підвищать вартість транспортування тимчасово затриманих автомобілів на спеціальні майданчики чи стоянки через зростання цін на пальне. Мінімальна вартість евакуації становитиме 1 680 грн.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Зазначається, що підприємці також ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.
Заступник голови КМДА Костянтин Усов зазначив, що тариф на такі послуги не є державно регульованим, а отже, міська влада не затверджує його розмір. Вартість таких послуг визначають безпосередньо суб’єкти господарювання, які їх надають.
У КМДА уточнили, що новий тариф приватних операторів буде таким самим, як і плата за евакуацію авто масою до 2 тонн, якщо її здійснює Національна поліція.
За словами Костянтина Усова, навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України: у Дніпрі вона варіюється від 2 110 до 2 410 грн, у Львові — від 1 862 до 2 638 грн.

Коли можуть евакуювати авто

Евакуація автомобілів застосовується переважно у випадках, коли хаотично припарковані автомобілі перешкоджають виїзду і заїзду з придомових територій, руху аварійного транспорту, бригад екстреної медичної допомоги та громадського транспорту, зокрема трамваїв і тролейбусів.
У КМДА наголошують, що це винятковий захід, спрямований на забезпечення безпеки дорожнього руху.
За даними міської інспекції з паркування, у 2025 році в Києві зафіксували майже 400 тисяч порушень правил зупинки, стоянки та паркування. При цьому евакуацію застосовували лише в одному випадку з восьми.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоКиїв
Місце для вашої реклами
