У Києві збудують перший перехоплювальний велопаркінг — Finance.ua

У Києві збудують перший перехоплювальний велопаркінг Сьогодні 17:43 — Казна та Політика

У Києві збудують перший перехоплювальний велопаркінг, Фото: freepik.com

Компанія Glovo інвестує п’ять мільйонів гривень у перший в Україні громадський перехоплювальний велопаркінг.

Пересадний вузол для велотранспорту збудують у Києві біля станції метро «Почайна». Містяни зможуть залишати свої велосипеди на цілий день на охоронному паркінгу. Наприклад, велосипед можна буде залишити біля метро по дорозі на роботу, а повертаючись увечері, забрати його.

Велопарковку планують побудувати на перетині Оболонського проспекту з проспектом Степана Бандери. Це місце обрали через наявність велосмуг та можливість безпечно дістатися його велосипедом, відзначають у Glovo. Рішення ухвалювали разом із Департаментом транспортної інфраструктури КМДА та ГО «Асоціація велосипедистів Києва».

Надалі спільно з Київською міською радою планують реалізовувати проєкти й за іншими напрямами, як-от соціальне доставлення, підтримка малого та середнього бізнесу та розвиток інфраструктури міста, повідомили у компанії.

Перехоплювальний паркінг − стоянка, сполучена з громадським транспортом. Такі паркінги дозволять жителям приміської зони залишати велосипеди на околицях і пересідати на громадський транспорт.

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У 2019-му в Києві була спроба створити перехоплювальний велопаркінг на Позняках, однак результат відрізнявся від проєкту, а місце, яке обрали для паркінгу, виявилося аварійно небезпечним.

У Києві також облаштовують перехоплювальні паркінги для авто, відповідне рішення ухвалили у 2019 році, а перший майданчик з’явився на «Видубичах» у липні 2021-го. У грудні 2021-го, напередодні повномасштабного вторгнення, у КМДА обіцяли створити ще сім перехоплювальних паркінгів для автомобілів. На той момент у місті вже працювало п’ять перехоплювальних паркінгів: на «Видубичах», «Академмістечку», «Червоному Хуторі», «Сирці» й на проспекті Глушкова.

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The Village Україна За матеріалами:

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