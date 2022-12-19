Пішохідно-велосипедний міст відремонтували та знову відкрили для відвідувачів (фото) — Finance.ua
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Пішохідно-велосипедний міст відремонтували та знову відкрили для відвідувачів (фото)

Казна та Політика
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Пішохідно-велосипедний міст відновили та знову відкрили для відвідувачів. Ремонтували споруду після того, як 10 жовтня улюблену локацію киян та гостей міста частково пошкодила російська ракета.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення. Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також — 143 перильні скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 — пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня», — зазначив мер Києва.
Пішохідно-велосипедний міст відремонтували та знову відкрили для відвідувачів (фото)
Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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