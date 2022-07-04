«Укрпошта» почала приймати до відправки велосипеди та інші габаритні вантажі — Finance.ua
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«Укрпошта» почала приймати до відправки велосипеди та інші габаритні вантажі

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Поштовий оператор «Укрпошта» запустив послугу доставки великогабаритних посилок. Йдеться про велосипеди, автомобільні бампери та ін. Надіслати великогабаритну посилку можна з будь-якого обласного центру, а також з Кременчука, Кривого Рогу та Краматорська.
Варто мати на увазі, що відправити велосипед чи бампер можна лише через спеціально виділені для прийому таких посилок поштові відділення.
У повідомленні «Укрпошти» з цього приводу наголошується, що до великогабаритних відносяться посилки завдовжки 0,7-2 м та масою до 30 кг. Сума всіх сторін поштового відправлення (висота, довжина та ширина) не повинна перевищувати 3,5 м.
З 1 липня «Укрпошта» змінила граничну вагу посилки, яка може бути прийнята до відправки. Відтепер вона становитиме 600 кг. Збільшення граничної ваги дозволить клієнтам «Укрпошти» пересилати більшу кількість великогабаритних товарів за привабливішими тарифами.
Через збільшення логістичних витрат «Укрпошті» довелося підвищити з 1 липня тарифи на доставку. Минулого року чистий прибуток поштового оператора склав 183,5 млн грн. Це на 0,8% менше, ніж 2020 року. «Укрпошта» має статус монополіста на українському ринку поштового зв’язку.
За матеріалами:
prostomob
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