У Києві збудують дворівневу розв’язку на перетині вулиць Богатирська і Полярна — Finance.ua

У Києві збудують дворівневу розв’язку на перетині вулиць Богатирська і Полярна Сьогодні 23:21 — Казна та Політика

У Києві збудують дворівневу розв’язку на перетині вулиць Богатирська і Полярна, Фото: КМДА

У столиці цього року планують почати будівництво нової дворівневої розв’язки — на перетині вулиць Богатирська та Полярна.

«Комунальна корпорація „Київавтодор“ закінчує розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції транспортного вузла на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Наступним кроком стане оголошення процедури закупівель безпосередньо на виконання робіт із реконструкції», — ідеться у повідомленні.

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На перетині двох магістралей будуватимуть розв’язку типу «неповний лист конюшини». Проєктна пропускна спроможність вузла — 11 200 автомобілів на годину.

«Це у рази вище за перехрестя зі світлофором, яке постійно затримує рух, через що утворюються затори у пікові години», — зазначили в КМДА.

Фото: КМДА

Проїзд із Полярної до вулиці Героїв Дніпра здійснюватиметься через шляхопровід, який матиме шість смуг руху. Довжина споруди — 125 м.

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На розв’язці облаштують велодоріжки, а на шляхопроводі — спільний велопішохідний тротуар. Загальна довжина велодоріжок — близько 2,8 км.

Техніко-економічне обґрунтування реконструкції розв’язки уже схвалене відповідним розпорядженням.

Заплановано, що за умови регулярного фінансування реконструкція транспортного вузла триватиме близько двох років.

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Укрінформ За матеріалами:

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