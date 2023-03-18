У Києві збудують дворівневу розв’язку на перетині вулиць Богатирська і Полярна — Finance.ua
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У Києві збудують дворівневу розв’язку на перетині вулиць Богатирська і Полярна

Казна та Політика
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У Києві збудують дворівневу розв’язку на перетині вулиць Богатирська і Полярна
У Києві збудують дворівневу розв’язку на перетині вулиць Богатирська і Полярна, Фото: КМДА
У столиці цього року планують почати будівництво нової дворівневої розв’язки — на перетині вулиць Богатирська та Полярна.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«Комунальна корпорація „Київавтодор“ закінчує розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції транспортного вузла на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Наступним кроком стане оголошення процедури закупівель безпосередньо на виконання робіт із реконструкції», — ідеться у повідомленні.
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«Це у рази вище за перехрестя зі світлофором, яке постійно затримує рух, через що утворюються затори у пікові години», — зазначили в КМДА.
Фото: КМДА
Фото: КМДА
Проїзд із Полярної до вулиці Героїв Дніпра здійснюватиметься через шляхопровід, який матиме шість смуг руху. Довжина споруди — 125 м.
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На розв’язці облаштують велодоріжки, а на шляхопроводі — спільний велопішохідний тротуар. Загальна довжина велодоріжок — близько 2,8 км.
Техніко-економічне обґрунтування реконструкції розв’язки уже схвалене відповідним розпорядженням.
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Заплановано, що за умови регулярного фінансування реконструкція транспортного вузла триватиме близько двох років.
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За матеріалами:
Укрінформ
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