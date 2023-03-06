УЗ планує збудувати нові євроколії до кордону з Польщею — Finance.ua

УЗ планує збудувати нові євроколії до кордону з Польщею Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

УЗ планує збудувати нові євроколії до кордону з Польщею

Україна планує побудувати низку євроколій до Польщі. До кінця цього року мають завершити будівництво першої євроколії, що з’єднає Львів та Варшаву і проходитиме через міста Рава-Руська та Гребенне.

Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita

«Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по існуючій широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава — Львів, без пересадок і змін шасі», — повідомив директор офісу міжнародних проектів «Укрзалізниці» Володимир Шемаєв.

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Також планують побудувати євроколію із Кракова через Медику та Львів до Івано-Франківська. Потенційно цей маршрут можна буде продовжити територіями Румунії та Молдови до Одеського порту.

«До травня 2023 року ми хочемо підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проекту. Ця лінія може бути важливою не лише з цивільних причин, а й з військових, і це підвищить шанси на її фінансування. Принаймні такі сигнали ми отримуємо від Єврокомісії», — додав посадовець «Укрзалізниці».

Наразі «Укрзалізниця» вже уклала договір із польським центральним комунікаційним портом на розробку техніко-економічного обґрунтування швидкісної залізниці Варшава — Львів. Цей проект втілюватимуть окремо від раніше анонсованої гілки до Рави Руської. Також у планах будівництво швидкісної лінії Варшава — Київ.

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