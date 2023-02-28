Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у поїзді Київ - Варшава — Finance.ua
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Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у поїзді Київ - Варшава

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Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у поїзді Київ - Варшава
Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у поїзді Київ - Варшава
«Укрзалізниця» з 1 березня збільшує кількість вагонів на популярному рейсі Київ — Варшава.
Про це повідомляється в Telegram-каналі «Укрзалізниці».
При цьому у напрямку з Варшави до Києва збільшена кількість вагонів вирушить відповідно 2 березня.
Повідомляється, що додаткові квитки стануть доступними виключно у застосунку «Укрзалізниці» у вівторок о 08:00.
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Нагадаємо, що зараз варшавський напрямок доступний виключно зареєстрованим пасажирам з реальним номером телефону та не більше чотирьох квитків у руки.
Зазначимо, що з Києва потяг відправиться о 18:14, а до Варшави прибуде о 10:12.
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УЗ також нагадує, що під час подорожі цим маршрутом на кордоні переставляють вагонні візки. Тому вагони міжнародного стандарту RIC містять тримісне купе.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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