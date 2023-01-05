8500 гривень за «заплющені» очі: українських водіїв попередили про нові правила на дорогах — Finance.ua

8500 гривень за «заплющені» очі: українських водіїв попередили про нові правила на дорогах Сьогодні 22:46 — Технології&Авто

У вересні український парламент зареєстрував проект закону № 7386. Цим законом передбачається запровадження податку для власників вантажівок вагою понад 12 тонн.

Пояснюють цей крок тим, що таким автомобілям дозволено їздити тільки спеціальними дорогами, а багато водіїв цим правилом нехтують.

Про це стало відомо завдяки новому ролику одного з найпопулярніших українських блогерів на YouTube, пише Znaj.ua

Зрозуміло, що поки що податок ще не запроваджено, проте найближчим часом він таки запрацює. Якщо власник машини ухилятиметься від його сплати, а ще їздитиме без приладу, що забезпечує передачу інформації про використання доріг, то штраф накладатиметься у розмірі 8500 гривень.

Також відомо, що в нашій країні зареєстровано 9,2 мільйонів транспортних засобів вагою понад 12 тонн. Щонайменше 1,5 мільйона з них — це авто на іноземній реєстрації. Багато водіїв не мають відповідних пристроїв, а тому грубо порушують правила.

В результаті ці транспортні засоби завдають непоправної шкоди дорожньому покриттю, настільки, що його можна буде тільки повністю змінювати.

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