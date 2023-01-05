8500 гривень за «заплющені» очі: українських водіїв попередили про нові правила на дорогах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

8500 гривень за «заплющені» очі: українських водіїв попередили про нові правила на дорогах

Технології&Авто
367
У вересні український парламент зареєстрував проект закону № 7386. Цим законом передбачається запровадження податку для власників вантажівок вагою понад 12 тонн.
Пояснюють цей крок тим, що таким автомобілям дозволено їздити тільки спеціальними дорогами, а багато водіїв цим правилом нехтують.
Про це стало відомо завдяки новому ролику одного з найпопулярніших українських блогерів на YouTube, пише Znaj.ua.
Зрозуміло, що поки що податок ще не запроваджено, проте найближчим часом він таки запрацює. Якщо власник машини ухилятиметься від його сплати, а ще їздитиме без приладу, що забезпечує передачу інформації про використання доріг, то штраф накладатиметься у розмірі 8500 гривень.
Також відомо, що в нашій країні зареєстровано 9,2 мільйонів транспортних засобів вагою понад 12 тонн. Щонайменше 1,5 мільйона з них — це авто на іноземній реєстрації. Багато водіїв не мають відповідних пристроїв, а тому грубо порушують правила.
В результаті ці транспортні засоби завдають непоправної шкоди дорожньому покриттю, настільки, що його можна буде тільки повністю змінювати.
За матеріалами:
Автотема
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.