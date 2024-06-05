У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис. — Finance.ua

У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис. Сьогодні 12:40 — Кримінал

У Києві викрили адвоката, який пропонував прокурорам хабар у розмірі $200 тис.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об'єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол. США.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

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Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.

Нагадаємо, в березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупило у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

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Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

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