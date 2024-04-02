У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків

Казна та Політика
41
У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків
У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків
У Києві завершується відключення житлових будинків від тепла. Станом на 1 квітня ця робота вже завершена в будинках, що обслуговуються районними керуючими компаніями.
Про це повідомили в «Київтеплоенерго».
«За індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будівель ОСББ і ЖБК та майже 80% відомчого житла», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
«Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів», — пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Завершення опалювального сезону в столиці почали 28 березня у зв’язку із суттєвим потеплінням.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.