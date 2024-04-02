У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків — Finance.ua

У Києві від опалення вже відключили 97% житлових будинків
У Києві завершується відключення житлових будинків від тепла. Станом на 1 квітня ця робота вже завершена в будинках, що обслуговуються районними керуючими компаніями.
Про це повідомили в «Київтеплоенерго».
«За індивідуальними заявками відключено понад 99% житлових будівель ОСББ і ЖБК та майже 80% відомчого житла», — йдеться у повідомленні.
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«Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів», — пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Завершення опалювального сезону в столиці почали 28 березня у зв’язку із суттєвим потеплінням.
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