У Києві та 10 областях планують побудувати нові водні переправи

Кабінет Міністрів погодив експериментальний проєкт із будівництва комбінованих водних переправ і під’їзних шляхів до них. Нові об’єкти планують звести в Києві та десяти областях України. Проєкт реалізовуватимуть під час воєнного стану, але не довше ніж протягом двох років.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Де планують побудувати нові переправи

Комбіновані водні переправи та під’їзні шляхи до них планують будувати в Києві, а також у таких областях: Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській.

Уряд рекомендував місцевим бюджетам виділити кошти в 2026 році на виконання першочергових будівельних робіт.

Читайте також У Києві готують альтернативні переправи через Дніпро

Для пришвидшення будівництва Кабмін спростив процедури та звільнив проєкт від окремих бюрократичних обмежень щодо фінансових планів і державного фінансування капітального будівництва.

Протягом двох місяців після завершення проєкту Міністерство з відновлення та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури (Агентство відновлення) мають відзвітувати про результати перед урядом.

Чому Києву потрібні резервні переправи

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня 2025 року російські війська завдали серії ударів безпілотниками по мостах у Києві. Спершу було атаковано Південний міст: там була пошкоджена опора, відбійник і захисне бетонне покриття метрополітену.

З 3 жовтня рф завдала серії ударів по Північному мосту, в якому утворився пролом.

Рух найбільшими мостами столиці перекривали та обмежували, через що в місті виник транспортний колапс. Основні міські магістралі були заблоковані, а громадський транспорт курсував за новими маршрутами та з відхиленнями від графіка.

Згодом у КМДА повідомили про відновлення руху поїздів «зеленою» гілкою метро під час жовтого рівня тривоги. У разі оголошення червоного рівня загрози рух на наземній ділянці припиняється.