У Києві спростили оформлення технічних паспортів на майно — Finance.ua

У Києві спростили оформлення технічних паспортів на майно Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

У Києві спростили оформлення технічних паспортів на майно

У столиці спростили доступ до послуг з технічної інвентаризації нерухомості. Тепер замовити техпаспорт БТІ можна не лише в офісі комунального підприємства, а й у Центрах надання адмінпослуг (ЦНАПах) Києва.

Про це повідомив директор Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь.

Кияни можуть звернутися за послугою телефоном, онлайн через сайт БТІ або особисто — в офіс на вул. Трьохсвятительській, 4-В чи в будь-який ЦНАП столиці.

Ціни

За словами Гудзя, вартість виготовлення технічних паспортів знизили на 10−20%. Це вдалося зробити завдяки внутрішнім управлінським змінам і без втрати якості чи порушення норм законодавства.

Він також нагадав, що ціни на послуги БТІ залежать лише від термінів виконання. Тому звертатися до посередників і переплачувати немає сенсу.

У КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» наголошують, що не мають філій чи представництв в інших локаціях. Усі техпаспорти виготовляють виключно в офіційному офісі на Трьохсвятительській. Підприємства з подібними назвами, які працюють за іншими адресами, не мають жодного стосунку до Київради.

Дані одразу вносяться до електронної системи

Технічні паспорти оформляють відповідно до чинного законодавства та з використанням Реєстру будівельної діяльності. Інформацію про інвентаризацію вносять до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Нагадаємо, користувачі «Дії» отримуватимуть повідомлення, якщо їх знімуть з місця реєстрації за заявою власника житла. Сповіщення надходитимуть у застосунок Дія у випадках, коли людину знімають з реєстрації за ініціативою власника будинку або квартири. Раніше про це можна було не знати роками.

Щоб отримати таке сповіщення, ваші персональні дані й податковий номер мають бути внесені до Реєстру територіальної громади.

Якщо ви вирішили продати квартиру, важливо заздалегідь підготувати всі необхідні документи. Їх відсутність може затримати угоду або навіть зробити її неможливою. За посиланням розповідаємо, які документи потрібні для продажу житла на вторинному ринку. Але перед початком процедури продажу перевірте, чи немає юридичних перешкод, і тільки після цього збирайте документи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.