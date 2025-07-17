У Києві сомельє ресторану програв у казино ₴1,7 млн від інвесторів на закупку алкоголю (фото) — Finance.ua

У Києві сомельє ресторану програв у казино ₴1,7 млн від інвесторів на закупку алкоголю (фото)
Як повідомила Поліція Києва, чоловік програв у казино близько 1,7 млн грн, які брав в інвесторів на закупівлю алкоголю.
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Чоловік, користуючись довірою колег, керівників та постійних клієнтів, пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітних міцних напоїв для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.
Порушник запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяє інвесторам швидкий прибуток, однак, замість придбання алкоголю, отримавши кошти, ділок програв іх в онлайн-казино.
Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку.
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