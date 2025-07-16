Фіктивне постачання дронів: АРМА розшукало активи фігурантів кримінального провадження — Finance.ua

Фіктивне постачання дронів: АРМА розшукало активи фігурантів кримінального провадження Сьогодні 16:33 — Кримінал

Учасники організованої злочинної групи, прикриваючись постачанням дронів для Збройних Сил України, заволоділи коштами та майном волонтерів. Загальна сума збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, перевищує 10,7 млн грн.

Про це повідомила АРМА

На запит правоохоронного органу АРМА здійснило розшук активів фігурантів кримінального провадження.

Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили:

11 земельних ділянок.

10 люксових автомобілів.

11 об’єктів житлової та комерційної нерухомості.

частки у статутних капіталах підприємств на понад 18 млн грн.

кошти в банках — понад 22 млн грн і майже $10 000 (в еквіваленті).

майнові права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи.

«Розшук активів у справах, що стосуються привласнення коштів під виглядом допомоги Збройним Силам України, є сьогодні вкрай важливим напрямком нашої роботи. АРМА продовжуватиме активно взаємодіяти з Національною поліцією для забезпечення економічної безпеки та відновлення справедливості», — наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

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