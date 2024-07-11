У Києві голова благодійного фонду привласнила 10,5 млн грн, за які мала придбати дрони — Finance.ua

У Києві голова благодійного фонду привласнила 10,5 млн грн, за які мала придбати дрони
У Києві директорка благодійного фонду привласнила кошти, які були призначені на закупівлю дронів для ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.
Слідчі поліції Києва викрили директорку благодійного фонду у привласненні грошей, які призначались для придбання обладнання на потреби Збройних сил України.
Після отримання коштів правопорушниця спочатку частково здійснювала постачання дронів, але надалі, не маючи наміру виконувати домовленості, припиняла будь-яке спілкування з ініціаторами благодійних внесків, привласнюючи гроші собі.
«Ми зібрали необхідну доказову базу та встановили трьох потерпілих, які постраждали від дій 34 — річної харків’янки, а загалом, ошукані громадяни перевели близько 10,5 мільйонів гривень на рахунок зловмисниця», — зазначили в поліції.
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Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 3 мільйони гривень. Зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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