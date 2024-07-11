У Києві голова благодійного фонду привласнила 10,5 млн грн, за які мала придбати дрони — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві голова благодійного фонду привласнила 10,5 млн грн, за які мала придбати дрони

Кримінал
47
У Києві голова благодійного фонду привласнила 10,5 млн грн, за які мала придбати дрони
У Києві голова благодійного фонду привласнила 10,5 млн грн, за які мала придбати дрони, Фото: kyiv.npu.gov.ua
У Києві директорка благодійного фонду привласнила кошти, які були призначені на закупівлю дронів для ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.
Слідчі поліції Києва викрили директорку благодійного фонду у привласненні грошей, які призначались для придбання обладнання на потреби Збройних сил України.
Читайте також
Після отримання коштів правопорушниця спочатку частково здійснювала постачання дронів, але надалі, не маючи наміру виконувати домовленості, припиняла будь-яке спілкування з ініціаторами благодійних внесків, привласнюючи гроші собі.
«Ми зібрали необхідну доказову базу та встановили трьох потерпілих, які постраждали від дій 34 — річної харків’янки, а загалом, ошукані громадяни перевели близько 10,5 мільйонів гривень на рахунок зловмисниця», — зазначили в поліції.
Читайте також
Фігурантці оголошено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.
Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 3 мільйони гривень. Зловмисниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.