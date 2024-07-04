Командира військової частини з Кіровоградщини підозрюють у переплаті 12 млн гривень на закупівлях — Finance.ua

Командира військової частини з Кіровоградщини підозрюють у переплаті 12 млн гривень на закупівлях Сьогодні 03:41 — Кримінал

Командира військової частини з Кіровоградщини підозрюють у переплаті 12 млн гривень на закупівлях, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України викрили командира військової частини з Кіровоградської області, який через недбалість допустив переплату 12 млн гривень на закупівлі паливних резервуарів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Зазначається, що на оголошених військовою частиною закупівлях подали заявки три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною.

Проте, після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн грн.

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Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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