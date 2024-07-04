Командира військової частини з Кіровоградщини підозрюють у переплаті 12 млн гривень на закупівлях — Finance.ua
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Командира військової частини з Кіровоградщини підозрюють у переплаті 12 млн гривень на закупівлях

Кримінал
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Командира військової частини з Кіровоградщини підозрюють у переплаті 12 млн гривень на закупівлях
Командира військової частини з Кіровоградщини підозрюють у переплаті 12 млн гривень на закупівлях, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України викрили командира військової частини з Кіровоградської області, який через недбалість допустив переплату 12 млн гривень на закупівлі паливних резервуарів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
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Зазначається, що на оголошених військовою частиною закупівлях подали заявки три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною.
Проте, після укладення договорів комерсанти у документації штучно завищили вартість продукції. Посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 млн грн.
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Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
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