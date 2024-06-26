БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі — Finance.ua
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БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі

Кримінал
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БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі
БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру особі, яка, надаючи послуги всесвітньовідомій службі таксі, ухилилася від сплати 3,3 млн грн податків.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Слідство встановило, що організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі.
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Кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв.
Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату «інформаційно-посередницьких послуг». Після цього виводив їх у готівку через каси в банках.
При цьому кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася.
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Таким чином фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.
Згаданій особі було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) триває.
За матеріалами:
Finance.ua
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