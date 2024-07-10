«Антикорупціонери» митниці організували масштабну корупційну схему — Finance.ua

«Антикорупціонери» митниці організували масштабну корупційну схему Сьогодні 19:15 — Кримінал

«Антикорупціонери» митниці організували масштабну корупційну схему, Фото: gp.gov.ua

Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України викрили керівника Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, згадані посадовці організували схему систематичного вимагання та одержання хабарів від керівників регіональних митниць.

Щомісяця вони вимагали грошові кошти від підлеглих за не створення штучних перешкод в їх діяльності та «прикриття» допущених працівниками порушень.

Фото: gp.gov.ua

Під час розслідування, яке тривало понад рік, задокументовано щонайменше вісім таких передач грошових коштів.

«Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць», — наголосив Генпрокурор.

Директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби і його заступника, а також заступника начальника регіональної митниці затримали за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка на теперішній час очолює управління цієї ж митниці, за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Фото: gp.gov.ua

Наразі правоохоронці проводять 28 обшуків, в тому числі в Центральному апараті Держмитслужби, а також у обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного і Центрального регіонів.

Встановлюються інші особи, залучені до цих протиправних дій. Слідчі дії тривають. ‎

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