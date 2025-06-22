У Китаї успішно вживили пацієнту мозковий імплант — Finance.ua

У Китаї успішно вживили пацієнту мозковий імплант Сьогодні 06:25 — Технології&Авто

У Китаї успішно вживили пацієнту мозковий імплант, Фото: ілюстративне

Китай вперше провів успішне клінічне випробування інвазивного мозкового імпланта, який дозволяє людині з паралічем керувати електронними пристроями силою думки.

Про це повідомляє Bloomberg

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Згідно із заявою Шанхайського центру передових досліджень у галузі нейронауки та інтелектуальних технологій, у березні 2025 року китайські вчені імплантували бездротовий інтерфейс «мозок-комп'ютер» (BCI) пацієнту з тетраплегією.

Уже за кілька тижнів той зміг грати в шахи та гоночні ігри, не торкаючись до пристрою. Імплант зчитує сигнали мозку і передає їх на комп’ютер.

Крім того, використаний імплант є найменшим у світі: 26 мм у діаметрі й менше 6 мм завтовшки. Він у сто разів гнучкіший за аналогічний пристрій компанії Neuralink Ілона Маска, яка вважається лідером у цій галузі.

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Наступним етапом дослідження стане спроба змусити імплантовану систему керувати роботизованою рукою — наприклад, щоб узяти чашку.

Випробування проводяться спільно з лікарнею Хуашань при Фуданьському університеті.

У Шанхайському центрі припускають, що нова система може отримати державне схвалення та вийти на ринок вже до 2028 року.

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