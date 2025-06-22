У Китаї успішно вживили пацієнту мозковий імплант — Finance.ua
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У Китаї успішно вживили пацієнту мозковий імплант

Технології&Авто
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У Китаї успішно вживили пацієнту мозковий імплант
У Китаї успішно вживили пацієнту мозковий імплант, Фото: ілюстративне
Китай вперше провів успішне клінічне випробування інвазивного мозкового імпланта, який дозволяє людині з паралічем керувати електронними пристроями силою думки.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Згідно із заявою Шанхайського центру передових досліджень у галузі нейронауки та інтелектуальних технологій, у березні 2025 року китайські вчені імплантували бездротовий інтерфейс «мозок-комп'ютер» (BCI) пацієнту з тетраплегією.
Уже за кілька тижнів той зміг грати в шахи та гоночні ігри, не торкаючись до пристрою. Імплант зчитує сигнали мозку і передає їх на комп’ютер.
Крім того, використаний імплант є найменшим у світі: 26 мм у діаметрі й менше 6 мм завтовшки. Він у сто разів гнучкіший за аналогічний пристрій компанії Neuralink Ілона Маска, яка вважається лідером у цій галузі.
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Наступним етапом дослідження стане спроба змусити імплантовану систему керувати роботизованою рукою — наприклад, щоб узяти чашку.
Випробування проводяться спільно з лікарнею Хуашань при Фуданьському університеті.
У Шанхайському центрі припускають, що нова система може отримати державне схвалення та вийти на ринок вже до 2028 року.
За матеріалами:
Espreso.tv
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