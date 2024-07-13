У Китаї третій місяць поспіль падають продажі авто — Finance.ua

У Китаї третій місяць поспіль падають продажі авто
Протягом червня 2024 року продажі автомобілів у Китаї знизилися на 6,9% порівняно з попереднім роком, скорочуючись третій місяць поспіль, оскільки державні стимули не змогли підвищити споживчий попит.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що продажі легкових автомобілів склали 1,78 мільйона одиниць, причому темпи падіння прискорилися.
Прискорення склало 2,2% до травня і 5,8% до квітня, свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів.
Цінова війна з 2023 року допомогла підняти продажі китайських автомобілів на початку року, але в останні місяці вона має менший ефект, попри нові державні субсидії на торгівлю автомобілями, про які було оголошено в квітні 2024 року.
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Повідомляється, що за перше півріччя продажі автомобілів у Китаї зросли на 2,9% до 9,93 мільйона одиниць.
Червневі продажі транспортних засобів на нових джерелах енергії, включаючи чисто електричні транспортні засоби і гібриди, що підзаряджаються, склали рекордні 48,1% від внутрішніх продажів автомобілів.
Загальне зростання продажів електромобілів сповільнилося до 9,9% з 27,4% у травні, тоді як продажі плагін-гібридів підскочили на 67,2% порівняно з ростом на 61,1% у попередньому місяці.
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