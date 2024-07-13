У Китаї третій місяць поспіль падають продажі авто — Finance.ua

У Китаї третій місяць поспіль падають продажі авто Сьогодні 23:13 — Світ

У Китаї третій місяць поспіль падають продажі авто

Протягом червня 2024 року продажі автомобілів у Китаї знизилися на 6,9% порівняно з попереднім роком, скорочуючись третій місяць поспіль, оскільки державні стимули не змогли підвищити споживчий попит.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що продажі легкових автомобілів склали 1,78 мільйона одиниць, причому темпи падіння прискорилися.

Прискорення склало 2,2% до травня і 5,8% до квітня, свідчать дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Цінова війна з 2023 року допомогла підняти продажі китайських автомобілів на початку року, але в останні місяці вона має менший ефект, попри нові державні субсидії на торгівлю автомобілями, про які було оголошено в квітні 2024 року.

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Повідомляється, що за перше півріччя продажі автомобілів у Китаї зросли на 2,9% до 9,93 мільйона одиниць.

Червневі продажі транспортних засобів на нових джерелах енергії, включаючи чисто електричні транспортні засоби і гібриди, що підзаряджаються, склали рекордні 48,1% від внутрішніх продажів автомобілів.

Загальне зростання продажів електромобілів сповільнилося до 9,9% з 27,4% у травні, тоді як продажі плагін-гібридів підскочили на 67,2% порівняно з ростом на 61,1% у попередньому місяці.

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Економічна Правда За матеріалами:

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