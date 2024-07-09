Китайська BYD побудує підприємство в Туреччині вартістю $1 млрд — Finance.ua
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Китайська BYD побудує підприємство в Туреччині вартістю $1 млрд

Технології&Авто
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Китайська BYD побудує підприємство в Туреччині вартістю $1 млрд
Китайська BYD побудує підприємство в Туреччині вартістю $1 млрд
Китайська компанія BYD Co. оголосила про намір побудувати підприємство з випуску електромобілів у Туреччині, що має покращити її позиції на європейському ринку.
Угода з турецькою владою передбачає інвестиції в розмірі $1 млрд для будівництва заводу, який зможе виробляти близько 150 тис. електричних та гібридних автомобілів на рік. Окрім виробничих потужностей, планується створення центру досліджень і розробок.
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Відкриття підприємства сприятиме підвищенню «ефективності логістики», зазначено в повідомленні уряду Туреччини. За даними газети Financial Times, запуск заводу заплановано на кінець 2026 року, а проєкт дозволить створити близько 5 тис. робочих місць.
Цей крок є частиною стратегії BYD щодо розширення на європейський ринок, особливо у світлі нових обмежень, які Єврокомісія ввела на ввезення китайських електромобілів. Для BYD Co. додаткове мито становить 17,4%, доповнюючи вже існуюче мито у розмірі 10%.
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Туреччина має митну угоду з ЄС, що дозволяє експортувати вироблені в країні автомобілі до Європи без додаткових мит, що робить цей проєкт особливо привабливим для BYD.
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