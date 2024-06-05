BYD випустить бюджетний електрокар Seagull в Європі (фото) — Finance.ua

BYD випустить бюджетний електрокар Seagull в Європі (фото) Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

BYD випустить бюджетний електрокар Seagull в Європі (фото)

Китайська компанія BYD планує вивести свій бюджетний електрокар Seagull на ринок Європи наступного року. Хоча ціна цього автомобіля в Китаї становить близько $10 000, у Європі він коштуватиме значно дорожче — близько 20 000 євро. Незважаючи на це, Seagull буде дешевшим за аналогічні моделі від таких виробників, як Stellantis і Renault.

Керівництво BYD стверджує, що навіть з урахуванням нових європейських мит і модифікацій для відповідності місцевим стандартам, Seagull залишиться доступним варіантом на європейському ринку. Європейський керуючий директор BYD Майкл Шу зазначив, що компанія планує почати продажі в Європі з дорожчого електромобіля вартістю 25 000 євро, а потім представити Seagull.

Автомобіль Seagull уже продемонстрував успіх на міжнародному ринку. У Мексиці, де він продається під ім'ям Dolphin Mini, попит на нього стабільно високий, незважаючи на недостатньо розвинену інфраструктуру зарядки. Це свідчить про конкурентоспроможність і привабливість моделі.

У відповідь на загрозу з боку китайських виробників, європейські автовиробники розглядають різні стратегії. Глава Stellantis Карлос Таварес підкреслив важливість конкуренції і заявив, що протекціонізм не стане довгостроковим рішенням. У жовтні Stellantis уклала угоду про співпрацю з китайською компанією Leapmotor для спільного виробництва електромобілів.

Тим часом Брюссель проводить розслідування з приводу субсидій китайським автовиробникам і розглядає можливість підвищення мит на їхню продукцію. Однак, деякі експерти попереджають, що податки не повинні використовуватися для захисту місцевих виробників від конкуренції.

BYD вже розпочала будівництво двох заводів у Європі, що допоможе пом’якшити вплив можливих мит і зміцнити позиції компанії на європейському ринку. Аналітики зазначають, що китайські автовиробники, такі як BYD, стають дедалі впливовішими на світовому ринку електромобілів, пропонуючи якісні та доступні моделі.

cikavosti За матеріалами:

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