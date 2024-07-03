BYD встановила новий рекорд продажів авто на електротязі — Finance.ua

BYD встановила новий рекорд продажів авто на електротязі 03.07.2024, 00:40 — Технології&Авто

BYD встановила новий рекорд продажів авто на електротязі

Провідний автовиробник у Китаї BYD встановив новий місячний рекорд продажів електромобілів у боротьбі за частку на дедалі більш конкурентному ринку.

Минулого місяця компанія змогла продати 341 658 електрифікованих авто, що є найвищим місячним показником за всю історію. Після того, як продажі електромобілів та гібридів бренду зросли на 35% порівняно з минулим роком, BYD перевищив попередні показники у 341 043 машин, проданих у грудні 2023 року.

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Відомо, що з них 145 179 машин були повністю електричними, що на 13% більше порівняно з 128 196 штуками, проданими в червні минулого року. Однак цього було недостатньо, щоб перевищити рекорд з продажу електромобілів, а саме 146 395 штук, проданих у травні.

У першій половині 2024 року BYD продав 726 153 повністю електричних авто, що на 18% більше, ніж 616 810 електромобілів, проданих у першій половині 2023 року. Інші 195 032 автомобілі, продані минулого місяця, були плагін-гібридами, що на 58% більше порівняно з минулим роком. BYD також продала 26 995 авто на експортних ринках.

За даними аналітиків, найбільшим рушієм зростання BYD є різке зниження цін. Найдешевший електромобіль BYD, Seagull, коштує лише 9 700 доларів у Китаї. За кордоном ціна на машину починається від 20 000 доларів.

За підрахунками, BYD продала 426 039 електромобілів у другому кварталі 2024 року, що на 42% більше, ніж у першому кварталі. Експерти прогнозують, що Tesla продала близько 450 000 машин за цей же період, і Китай повинен стати ключовим ринком для американського автовиробника.

Autogeek За матеріалами:

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