Альтернатива Skoda Octavia: BYD презентував бюджетний седан (фото) — Finance.ua

Альтернатива Skoda Octavia: BYD презентував бюджетний седан (фото) 02.06.2024, 02:12 — Технології&Авто

У Китаї представили новий BYD Seal 06. Недорогий середньорозмірний седан надійде в продаж за ціною від 99 800 до 139 800 юанів ($13 750 — 19 300).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан BYD Seal 06 — друга (після Song L) модель китайської марки у новому фірмовому стилі.

Авто вирізняється обтічним силуетом з покатим дахом та вираженим «носом».

Фото: CarNewsChina

У нього розкосі фари та рельєфні боковини. За габаритами модель трохи більша за Skoda Octavia.

Розміри BYD Seal 06:

довжина — 4830 мм;

ширина — 1875 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2790 мм.

У салоні BYD Seal 06 встановили невеликий цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий дисплей. Базова версія отримала систему доступу в салон зі смартфону, клімат-контроль та акустику з 6 динаміками.

Фото: CarNewsChina

Топовий варіант оснастили панорамним дахом, системою напівавтономного руху, камерами кругового огляду, електроприводом, підігрівом та вентиляцією крісел.

Новий BYD Seal 06 дебютував у плагін-гібридному виконанні DM-I з 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 100 к. с. та електромотором потужністю 163 або 218 к. с. Витрата пального становить 2,9 л/100 км.

Фото: CarNewsChina

На вибір доступні батареї ємністю 10 і 15,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 80 і 120 км, відповідно.

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