Альтернатива Skoda Octavia: BYD презентував бюджетний седан (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Альтернатива Skoda Octavia: BYD презентував бюджетний седан (фото)

Технології&Авто
9
У Китаї представили новий BYD Seal 06. Недорогий середньорозмірний седан надійде в продаж за ціною від 99 800 до 139 800 юанів ($13 750 — 19 300).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Седан BYD Seal 06 — друга (після Song L) модель китайської марки у новому фірмовому стилі.
Авто вирізняється обтічним силуетом з покатим дахом та вираженим «носом».
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
У нього розкосі фари та рельєфні боковини. За габаритами модель трохи більша за Skoda Octavia.

Розміри BYD Seal 06:

  • довжина — 4830 мм;
  • ширина — 1875 мм;
  • висота — 1495 мм;
  • колісна база — 2790 мм.
У салоні BYD Seal 06 встановили невеликий цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дюймовий дисплей. Базова версія отримала систему доступу в салон зі смартфону, клімат-контроль та акустику з 6 динаміками.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Топовий варіант оснастили панорамним дахом, системою напівавтономного руху, камерами кругового огляду, електроприводом, підігрівом та вентиляцією крісел.
Новий BYD Seal 06 дебютував у плагін-гібридному виконанні DM-I з 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 100 к. с. та електромотором потужністю 163 або 218 к. с. Витрата пального становить 2,9 л/100 км.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
На вибір доступні батареї ємністю 10 і 15,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 80 і 120 км, відповідно.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.