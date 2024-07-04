Китай — лідер по патентах штучного інтелекту
Китай значно випереджає інші країни у винаходах генеративного ШІ, таких як чат-боти, подавши в шість разів більше патентів, ніж його найближчий суперник — Сполучені Штати.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на звіт ООН.
Так, генеративний ШІ, який створює текст, зображення, комп’ютерний код і навіть музику з наявної інформації, стрімко розвивається: за останнє десятиліття було подано понад 50 000 заявок на патенти.
Чверть з них було подано лише у 2023 році, йдеться у повідомленні.
«Це сфера, що бурхливо розвивається, це сфера, яка зростає з геометричною швидкістю. І ми очікуємо, що вона зростатиме ще більше», — заявив журналістам Крістофер Гаррісон, менеджер з патентної аналітики ВОІВ.
У період 2014−2023 років Китай подав понад 38 000 заявок на винаходи GenAI проти 6 276 заявок, поданих Сполученими Штатами за той самий період.
За словами Гаррісона, китайські патентні заявки охоплюють широкий спектр галузей — від автономного водіння до видавничої справи та управління документами.
Південна Корея, Японія та Індія посіли третє, четверте та п’яте місця відповідно, причому Індія зростає найшвидшими темпами, свідчать дані.
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