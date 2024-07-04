Китай — лідер по патентах штучного інтелекту Сьогодні 04:10 — Технології&Авто

Китай значно випереджає інші країни у винаходах генеративного ШІ, таких як чат-боти, подавши в шість разів більше патентів, ніж його найближчий суперник — Сполучені Штати.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на звіт ООН.

Так, генеративний ШІ, який створює текст, зображення, комп’ютерний код і навіть музику з наявної інформації, стрімко розвивається: за останнє десятиліття було подано понад 50 000 заявок на патенти.

Чверть з них було подано лише у 2023 році, йдеться у повідомленні.

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«Це сфера, що бурхливо розвивається, це сфера, яка зростає з геометричною швидкістю. І ми очікуємо, що вона зростатиме ще більше», — заявив журналістам Крістофер Гаррісон, менеджер з патентної аналітики ВОІВ.

У період 2014−2023 років Китай подав понад 38 000 заявок на винаходи GenAI проти 6 276 заявок, поданих Сполученими Штатами за той самий період.

За словами Гаррісона, китайські патентні заявки охоплюють широкий спектр галузей — від автономного водіння до видавничої справи та управління документами.

Південна Корея, Японія та Індія посіли третє, четверте та п’яте місця відповідно, причому Індія зростає найшвидшими темпами, свідчать дані.

Економічна Правда За матеріалами:

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