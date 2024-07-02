Туреччина використовуватиме штучний інтелект для боротьби з несплатою податків — Finance.ua
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Туреччина використовуватиме штучний інтелект для боротьби з несплатою податків

Технології&Авто
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Туреччина використовуватиме штучний інтелект для боротьби з несплатою податків
Туреччина використовуватиме штучний інтелект для боротьби з несплатою податків
Туреччина прагне використовувати штучний інтелект для боротьби з ухиленням від сплати податків.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
«Ми будемо все більше впроваджувати алгоритми і штучний інтелект в аудиторських компаніях», — заявив у понеділок в телевізійному інтерв’ю BloombergHT міністр фінансів і казначейства Туреччини Мехмет Сімсек.

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За словами Сімсека, передові технології можуть допомогти владі виявити правопорушення, оскільки більше половини турецьких компаній оголошують про відверті збитки або «символічні» прибутки.
Туреччина значно відстає від 37 інших країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку за кількістю податків, які вона збирає у відсотках від свого економічного виробництва.
Міністр виступає на захист нового законопроєкту, який передбачає запровадження додаткових податків, оскільки, за його словами, це є критично важливим для підтримання фінансів країни в належному стані після минулорічних потужних землетрусів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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