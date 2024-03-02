У Китаї представили новий Geely Emgrand: авто буде доступне у бензиновій та гібридній версіях — Finance.ua
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У Китаї представили новий Geely Emgrand: авто буде доступне у бензиновій та гібридній версіях

Технології&Авто
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У Китаї представили новий Geely Emgrand: авто буде доступне у бензиновій та гібридній версіях
У Китаї представили новий Geely Emgrand: авто буде доступне у бензиновій та гібридній версіях, Фото: autohome.com.cn
У Китаї представили новий Geely Emgrand L. Бюджетний седан пройшов масштабну модернізацію і надходить у продаж в Китаї за ціною від 89 800 юанів, що еквівалентно 12 500 доларів.
Про це повідомляє сайт Autohome.
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Седан Geely Emgrand 2024 став більш солідним та стриманішим на вигляд. У нього нові фари, невелика решітка радіатора і масивніші бампери. Також було замінено передні крила, ліхтарі і кришка багажника.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn

Розміри Geely Emgrand L 2024:

  • довжина — 4735 мм;
  • ширина — 1815 мм;
  • висота — 1478 мм;
  • колісна база — 2700 мм.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
У салоні змінили віртуальну панель приладів та важіль КПП. Комплектація включає:
  • діодну оптику;
  • клімат-контроль;
  • круїз-контроль;
  • камеру;
  • 12,3-дюймовий тачскрін.
У дорожчій версії встановили камеру кругового огляду.
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Акумуляторна батарея на 15,5 кВт∙год дає змогу проїхати 100 км в електричному режимі. Споживання пального складає 3,8 л на 100 км. Загальний запас ходу на електротязі і бензині сягає 1300 км.
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