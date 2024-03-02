У Китаї представили новий Geely Emgrand: авто буде доступне у бензиновій та гібридній версіях — Finance.ua

У Китаї представили новий Geely Emgrand: авто буде доступне у бензиновій та гібридній версіях 02.03.2024, 00:12 — Технології&Авто

У Китаї представили новий Geely Emgrand: авто буде доступне у бензиновій та гібридній версіях, Фото: autohome.com.cn

У Китаї представили новий Geely Emgrand L. Бюджетний седан пройшов масштабну модернізацію і надходить у продаж в Китаї за ціною від 89 800 юанів, що еквівалентно 12 500 доларів.

Про це повідомляє сайт Autohome.

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Седан Geely Emgrand 2024 став більш солідним та стриманішим на вигляд. У нього нові фари, невелика решітка радіатора і масивніші бампери. Також було замінено передні крила, ліхтарі і кришка багажника.

Фото: autohome.com.cn

Розміри Geely Emgrand L 2024:

довжина — 4735 мм;

ширина — 1815 мм;

висота — 1478 мм;

колісна база — 2700 мм.

Фото: autohome.com.cn

У салоні змінили віртуальну панель приладів та важіль КПП. Комплектація включає:

діодну оптику;

клімат-контроль;

круїз-контроль;

камеру;

12,3-дюймовий тачскрін.

У дорожчій версії встановили камеру кругового огляду.

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На вибір пропонують 1,5-літровий 177-сильний турбомотор Volvo та гібридну установку на 317 к. с. і 610 Нм. Потужніша версія здатна розігнатися до 100 км/год за 6,9 с і розвинути 230 км/год.

Акумуляторна батарея на 15,5 кВт∙год дає змогу проїхати 100 км в електричному режимі. Споживання пального складає 3,8 л на 100 км. Загальний запас ходу на електротязі і бензині сягає 1300 км.

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