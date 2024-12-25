У Китаї поліцейські тестують робота-кулю для переслідування злочинців — Finance.ua
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У Китаї поліцейські тестують робота-кулю для переслідування злочинців

Технології&Авто
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У Китаї поліцейські тестують робота-кулю для переслідування злочинців
У Китаї поліцейські тестують робота-кулю для переслідування злочинців
У Китаї поліцейські випробовують кіберколобка, робота-кулю, який може переслідувати злочинців на суші й у воді зі швидкістю до 35 кілометрів на годину. Цей пристрій оснащений різною нелетальною зброєю для затримання грабіжників.
Про це пише New Atlas.
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Базова платформа розроблялася протягом багатьох років, комерціалізована як Rotunbot RT-G через компанію Logon Technology.

Як працює робот

Компанія стверджує, що цей 125-кілограмовий робо-м'яч рухається досить тихо, використовуючи гіроскопічну самостабілізацію, щоб утримувати широку зону контакту з землею.
Він працює з усіма видами датчиків, у тому числі GPS для позиціонування, а також кількома камерами та ультразвуковими датчиками, щоб він міг бачити навколишнє середовище, уникати наїздів на людей та інші перешкоди та відстежувати загрози та цілі.
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Цей робокоп міцний, тому може падати з висоти колін та, ймовірно, спускатися сходами. Він легко справляється з грязюкою, сльотою та не надто складним бездоріжжям. Він водонепроникний і вміє плавати.
Зараз його тестують поліцейські в провінції Чжецзян на південно-східному узбережжі Китаю.

Модернізація для поліцейських цілей

За даними китайської газети Global Times, для поліцейських цілей його модернізували такими гаджетами, як сльозогінний газ, димові шашки, сигнальні вогні, засобами акустичного розгону натовпу та сіткою, якою можна вистрілити у підозрюваних, щоб нейтралізувати їх.
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Цей колобок працює за допомогою дистанційного керування, але у нього також є й автономні можливості.
При цьому такий робокоп не здається ефективним, особливо коли на його шляху з’являються сходи чи перешкода висотою з бордюр.
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