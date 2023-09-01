У Китаї перші чотири компанії запустили чат-боти на основі штучного інтелекту — Finance.ua

У Китаї перші чотири компанії запустили чат-боти на основі штучного інтелекту Сьогодні 02:16 — Технології&Авто

У Китаї перші чотири компанії запустили чат-боти на основі штучного інтелекту

Чотири китайські технологічні компанії, включно з Інтернет-гігантом онлайн пошуку Baidu і гонконзьким розробником штучного інтелекту (ШІ) SenseTime Group, у четвер запустили для своїх користувачів власні чат-боти на основі генеративного ШІ.

Про це повідомляє Reuters

Для всіх користувачів Baidu став доступним чат-бот Ernie Bot, схожий на ChatGPT, а клієнти SenseTime отримали повний доступ до чат-бота SenseChat.

Ще два китайські стартапи з розробки штучного інтелекту, Baichuan Intelligent Technology і Zhipu AI, також оголосили в четвер про подібні публічні запуски.

Після оголошення акції Baidu та SenseTime підскочили на початку торгів у Гонконзі на 3,1% та 2,7% відповідно.

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Це стало можливим після надання центральним урядом країни відповідних дозволів. На відміну від інших країн, у Китаї від компаній вимагається надати оцінку безпеки та отримати дозвіл, перш ніж випускати продукти ШІ для масового ринку.

Нещодавно китайська влада активізувала зусилля з підтримки компаній, що розробляють ШІ, оскільки ця технологія дедалі більше стає центром конкуренції зі Сполученими Штатами.

Китайські ЗМІ повідомили, що загалом 11 компаній отримали схвалення від уряду, включаючи таких гігантів, як власник TikTok ByteDance і Tencent Holdings.

Наразі залишається незрозумілим, чи отримала схвалення Alibaba, хоча представник компанії повідомив Reuters, що компанія завершила подачу документів для своєї моделі ШІ Tongyi Qianwen і очікує її офіційного запуску. В Alibaba очікують, що регулятори опублікують дозвіл впродовж наступного тижня.

Бути першим на ринку Китаю із власною моделлю ШІ вважається критично важливим, з огляду на жорстоку конкуренцію в інтернет-індустрії країни. Наприклад, Ernie Bot від Baidu вже в четвер, одразу після оголошення, очолив категорію безкоштовних програм у Apple App Store у Китаї.

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Надання китайським урядом дозволів на застосування чат-ботів із ШІ було очікуваним після того, як 15 серпня в країні набули чинності тимчасові правила, спрямовані на регулювання генеративних продуктів ШІ для громадськості.

Раніше компаніям дозволялося проводити лише невеликі публічні тести продуктів штучного інтелекту, але з новими правилами вони отримали можливість розширити тестування продуктів ШІ та включити в них більше функцій.

Китайські фахівці припускають, що рішення уряду про надання дозволу на продукти ШІ може спровокувати консолідацію в галузі, оскільки лише великі компанії, які володіють необхідними масивами даних і технологічними можливостями, зможуть просуватися вперед.

Тому ті розробники моделей ШІ, хто першими отримали схвалення уряду, отримують перевагу й можуть налаштувати свій продукт швидше, ніж конкуренти.

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