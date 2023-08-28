Штучний інтелект скоріше збільшуватиме, а не знищуватиме робочі місця — дослідження Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

Штучний інтелект скоріше збільшуватиме, а не знищуватиме робочі місця — дослідження

Штучний інтелект з більшою ймовірністю збільшуватиме, аніж знищуватиме робочі місця. Він автоматизує деякі завдання для робітників, а не повністю перебере на себе всю їхню роботу.

Про це йдеться у новому дослідженні Міжнародної організації праці.

Звіт «Generative AI and Jobs: глобальний аналіз потенційного впливу на кількість і якість робочих місць», показує, що більшість робочих місць і галузей лише частково піддаються автоматизації та, швидше всього, будуть доповнені, а не замінені штучним інтелектом, зокрема chatGPT.

Generative AI здатний створювати текст, зображення, звуки, анімацію, 3D-моделі та інші дані, які потенційно можна використати для виконання чи розширення певних завдань.

Міжнародна організація праці робить висновок, що найбільшим впливом цієї технології буде, ймовірно, не знищення робочих місць, а швидше потенційні зміни якості робочих місць, зокрема інтенсивності праці та автономності.

Водночас встановлено, що «канцелярська» робота є категорією з найбільшим технологічним впливом. Глобальне дослідження з’ясувало, що 5,5% загальної зайнятості в країнах з високим рівнем доходу потенційно піддаються автоматизованому впливу технології, тоді як у країнах з низьким рівнем доходу ризик автоматизації стосується лише приблизно 0,4% зайнятості.

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За умови правильної політики нова хвиля технологічної трансформації може запропонувати важливі переваги для країн, що розвиваються.

Дослідження показує, що потенційні наслідки Generative AI, ймовірно, суттєво відрізнятимуться для чоловіків і жінок. Технологія особливо вплине на жінок, особливо в заможних країнах. Це пов’язано з надмірним представництвом жінок у канцелярській роботі, особливо в країнах із високим і середнім рівнем доходу, оскільки у канцелярській роботі традиційно були зайняті переважно жінки.

«Тому для політиків наше дослідження не повинно сприйматися як заспокійливий голос, а скоріше як заклик до використання політики для вирішення технологічних змін, які нас чекають», — заявили в Міжнародній організації праці.

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У звіті аналітики роблять висновок, що соціально-економічний вплив штучного інтелекту значною мірою залежатиме від того, чи будуть керувати його поширенням. На думку працівників, професійна підготовка та відповідний соціальний захист будуть ключовими для управління переходом до запровадження штучного інтелекту. В іншому випадку є ризик того, що лише кілька добре підготовлених країн отримають користь від нової технології.

Автори зазначають, що «результати технологічного переходу не є заздалегідь визначеними. Саме люди стоять за рішенням запровадити такі технології, і саме люди мають керувати процесом переходу».

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